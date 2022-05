Gol di Acerbi in fuorigioco, Mourinho non ci sta: che accuse in conferenza stampa! (Di domenica 1 maggio 2022) L’allenatore della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata per 0-0 contro il Bologna. Il tecnico si è soffermato anche sull’arbitraggio, chiamando in causa anche la rete in fuorigioco concessa ad Acerbi in Spezia-Lazio. Ecco quanto evidenziato: Spezia-Lazio, gol Acerbi “Nel calcio 22 anni fa potevi vincere una partita con un gol in fuorigioco e oggi, dopo 22 anni, non è cambiato niente: perché ieri una squadra ha vinto con un gol in fuorigioco (chiaro riferimento alla rete di Acerbi in Spezia-Lazio, ndr). Questo per me è qualcosa… con qualche significato”. Leggi su rompipallone (Di domenica 1 maggio 2022) L’allenatore della Roma, José, ha parlato instampa al termine della partita pareggiata per 0-0 contro il Bologna. Il tecnico si è soffermato anche sull’arbitraggio, chiamando in causa anche la rete inconcessa adin Spezia-Lazio. Ecco quanto evidenziato: Spezia-Lazio, gol“Nel calcio 22 anni fa potevi vincere una partita con un gol ine oggi, dopo 22 anni, non è cambiato niente: perché ieri una squadra ha vinto con un gol in(chiaro riferimento alla rete diin Spezia-Lazio, ndr). Questo per me è qualcosa… con qualche significato”.

pisto_gol : Il silenzio dell’@AIA_it sul gol del 4:3 di Acerbi nella partita Spezia-Lazio è la dimostrazione che è stato commes… - sportface2016 : #SpeziaLazio, il #Codacons annuncia il ricorso: 'Gol di #Acerbi in fuorigioco, la partita va rigiocata' - TuttoMercatoWeb : Marelli: 'Il gol di Acerbi? La sensazione è che sia in fuorigioco, ma non ci sono le linee del VAR' - giugo76 : RT @lazio_e: Autorevoli opinionisti come Fabio #Caressa e Paolo #Paganini hanno sostenuto che Spezia-Lazio andrebbe rigiocata poiché il gol… - MartinSa1988 : @dam_malg92 Ma anche il fallo su Calhanoglu dell'anno scorso. Gli errori arbitrali sono tanti... Ma parlando del g… -