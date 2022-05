Depay e Busquets | il Barcellona regola il Maiorca e torna secondo

Eurosport IT

Le probabili formazioni di Barcellona - Vallecano BARCELLONA (4 - 3 - 3): ter Stegen; Dest, Garcia, Lenglet, Alba; De Jong,, Gavi; Dembele,, Torres. VALLECANO (4 - 2 - 3 - 1): ...BARCELLONA (4 - 3 - 3): ter Stegen; Dest, Garcia, Lenglet, Alba; De Jong,, Gavi; Dembele,, Torres. POSSIBILE RISULTATO: 2 - 2 Liga, Barcellona-Mallorca 2-1: Busquets e Depay regalano il secondo posto in solitaria a Xavi Barcelona manager Xavi Hernandez hauled in Dani Alves, Gerard Pique and Memphis Depay as their three changes from the ... a second goal after a loose ball outside the area saw Sergio Busquets collect ...That seemed to be a wake-up call for Barcelona, as Depay broke the deadlock with their first real ... Barca increased their tempo in attack after the break and Sergio Busquets eventually doubled their ...