De Ligt commovente, lunga lettera a Mino Raiola: “non sono pronto a scrivere questo messaggio” (Di domenica 1 maggio 2022) Il mondo del calcio continua a piangere Mino Raiola, procuratore sportivo morto a causa di una malattia ai polmoni. Un altro suo assistito, il difensore de Ligt, ha deciso di scrivere una lunga lettere all’agente. L’olandese è diventato un giocatore importante anche grazie a Mino Raiola. “Caro Mino, sinceramente non sono pronto a scrivere questo messaggio e penso che non lo sarò mai. È troppo presto per noi giocatori, per la tua famiglia, ma soprattutto per te. Avevi così tanti sogni da realizzare, ancora tante cose da fare. Pensavo fossi matto quando mi parlavi delle cose che stavi pianificando, ma alla fine avevi sempre ragione. Sapevi come funzionava il mondo. ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 1 maggio 2022) Il mondo del calcio continua a piangere, procuratore sportivo morto a causa di una malattia ai polmoni. Un altro suo assistito, il difensore de, ha deciso diunalettere all’agente. L’olandese è diventato un giocatore importante anche grazie a. “Caro, sinceramente none penso che non lo sarò mai. È troppo presto per noi giocatori, per la tua famiglia, ma soprattutto per te. Avevi così tanti sogni da realizzare, ancora tante cose da fare. Pensavo fossi matto quando mi parlavi delle cose che stavi pianificando, ma alla fine avevi sempre ragione. Sapevi come funzionava il mondo. ...

