Fai sapere che i bambini stanno bene | donna scomparsa con i due figli appello a Chi l’ha visto

In una giornata segnata da angoscia e incertezza, le famiglie di Livorno cercano speranza e risposte. Loredana Elena Chimu, 41 anni, e i suoi due figli, Francesco e Leonardo, sono scomparsi da sabato 28 giugno, lasciando un vuoto difficile da colmare. Con un appello emozionante, Marco, padre di Leonardo, chiede semplicemente: "Fai almeno sapere che i bambini stanno bene". La ricerca continua, nella speranza che la verità emerga presto.

Livorno, 3 luglio 2025 – Ore di angoscia per più di una famiglia. Loredana Elena Chimu, 41 anni, è scomparsa da Livorno insieme ai suoi due figli: Francesco, 2 anni, e Leonardo, 9, da sabato 28 giugno. “Fai almeno sapere che i bambini stanno bene”, è l’appello lanciato da Marco, padre di Leonardo, al microfono di Raffaella Griggi, inviata di ‘ Chi l’ha visto ’ nella puntata di mercoledì 2 luglio 2025 su Rai3. Nonostante la scomparsa sia avvenuta a Livorno, il padre di Leonardo si trova a Lanzo Torinese in Piemonte. È qui infatti che l’ultima cella telefonica ha agganciato il cellulare di Loredana, domenica 29 giugno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Fai sapere che i bambini stanno bene”: donna scomparsa con i due figli, appello a Chi l’ha visto

