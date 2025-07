Angelica Schiatti e la causa contro Morgan udienza rinviata a settembre | Lui vuole prendere tempo per sfinire i magistrati e me nella speranza che possa mollare

L'udienza di Angelica Schiatti contro Morgan viene nuovamente rinviata a settembre, mentre il cantautore sfrutta i social per denunciare una presunta "Inquisizione" mediatica. Morgan sembra voler guadagnare tempo, sperando che la pressione possa indurla a mollare. Dopo il fallimento delle mediazioni, il processo si allontana ancora, lasciando in sospeso un caso che tiene banco nel mondo dello spettacolo e dei media.

Fallito il tentativo di mediazione tra imputato e parte civile, il processo slitta ancora. Sui social network il cantautore parla dell'Inquisizione contro di lui messa in atto dai giornali.

Caso Morgan, stop alla giustizia riparativa: prosegue il processo per stalking alla ex Angelica Schiatti - Il caso Morgan, un brillante esempio di come la giustizia riparativa possa essere messa alla prova, si complica ulteriormente.

