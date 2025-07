Chicago spari da auto in corsa dopo festa per uscita album del rapper Mello Buckzz 4 morti e 18 feriti in fuga l’aggressore – VIDEO

Una festa di celebrazione si è trasformata in tragedia a Chicago, quando sparatorie da auto in corsa hanno causato 4 morti e 18 feriti. La polizia ha trovato bossoli ovunque, mentre il sospetto è ancora in fuga. Un episodio drammatico che scuote la città e solleva domande sulla sicurezza negli eventi pubblici. La vicenda mette in evidenza quanto possa essere fragile la pace dopo un momento di gioia.

La polizia di Chicago, intervenuta rapidamente sul posto, ha rinvenuto numerosi bossoli sia all’interno che all’esterno del locale Nella tarda serata di mercoledì nel quartiere River North, a Chicago, poco dopo la fine di un party organizzato per celebrare l’uscita del nuovo album del rapper. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chicago, spari da auto in corsa dopo festa per uscita album del rapper Mello Buckzz, 4 morti e 18 feriti, in fuga l’aggressore – VIDEO

