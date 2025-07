Taremi Inter resta viva l’ipotesi addio | le destinazioni e che offerta serve

Taremi Inter resta viva l’ipotesi addio, ma le sorti dell’attaccante iraniano sono ancora da definire. Dopo una prima stagione deludente, molte domande circolano sul futuro di Mehdi Taremi e sulle possibili destinazioni. Secondo Tuttosport, il suo rapporto con l'Inter potrebbe essere già ai titoli di coda, lasciando spazio a nuove opportunità. La valutazione delle offerte e le strategie della società saranno decisive per un possibile addio o una conferma.

Taremi Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante iraniano in nerazzurro dopo una prima stagione deludente. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'avventura di Mehdi Taremi all' Inter potrebbe essere già giunta al capolinea, ancor prima di iniziare davvero. L'attaccante iraniano, arrivato a parametro zero dal Porto, non rientra nei piani tecnici di Cristian Chivu, che ha idee diverse per il reparto offensivo nerazzurro. A complicare ulteriormente la situazione ci sono anche le questioni extracampo: al momento, infatti, Taremi è ancora bloccato in Iran e non ha potuto raggiungere la squadra al Mondiale per Club.

