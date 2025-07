Wimbledon in diretta | Cobolli vince e avanza al terzo turno Sinner non prima delle 17.30

Wimbledon 2025 entra nel vivo con emozioni e sorprese, mentre i nostri azzurri lottano per affermarsi sui campi londinesi. Dopo i progressi di Cobolli, che conquista il terzo turno, e le sfide di Cocciaretto e Bronzetti, l’attesa si concentra sul match di Lorenzo Sinner, in programma non prima delle 17:30. Segui con noi l’azione in diretta e scopri chi continuerà a sognare il prestigioso titolo del torneo più amato del mondo.

Londra, 3 luglio 2025 – Dopo la delusione di Jasmine Paolini, parte bene la giornata degli azzurri a Wimbledon oggi, giovedì 3 luglio. Flavio Cobolli accede al terzo turno dopo aver battuto in tre set Pinnington Jones. In campo ci sono Elisabetta  Cocciaretto, al momento in vantaggio su Volynets per 1 set a 0, e Lucia Bronzetti alle prese con la testa di serie numero 7 Mirra Andreeva. Non prima delle 16.30 è in programma il match di Lorenzo Sonego contro Basilashvili. Da recuperare poi l’incontro tra Luciano Darderi e il britannico Arthur Fery e, sospeso per oscurità ieri. L’italo argentino conduce 2-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon in diretta: Cobolli vince e avanza al terzo turno. Sinner non prima delle 17.30

