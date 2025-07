Esplosione a Torre del Greco un ferito

Una forte esplosione a Torre del Greco scuote la città: si ipotizza una fuga di gas che ha causato il crollo di un edificio, lasciando un bilancio di un ferito. Sul posto interventi tempestivi delle forze dell’ordine e dei soccorsi, mentre un uomo di 64 anni è stato estratto vivo dalle macerie. La situazione è sotto controllo, e non risultano altre persone disperse. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

14.53 Una forte esplosione, dovuta forse ad una fuga di gas, seguita al crollo di una parte di un edificio, si è verificata nella zona di largo Benigno a Torre del Greco (Napoli). Sul posto ambulanze, Vigili del fuoco, Carabinieri e Polizia municipale. Un uomo è stato estratto vivo dalle macerie. Il 64enne rimasto ferito è stato portato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi. Non risultano dispersi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it