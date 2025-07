Fluminense-Al Hilal | le probabili formazioni e dove vederla

Il confronto tra Fluminense e Al Hilal promette emozioni da cardiopalma ai quarti di finale del Mondiale per Club 2025, in scena venerdì 4 luglio alle ore 21 presso il Camping World Stadium di Orlando. Dopo aver superato gli ottavi con due imprese epiche, entrambe le squadre sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia. Scopri le probabili formazioni e dove poter seguire questa sfida imperdibile.

Gara valida per i quarti di finale del Mondiale per Club 2025. Reduci da due grandissime imprese agli ottavi, le due squadre sono pronte a darsi battaglia per approdare alle semifinali. Fluminense-Al Hilal si giocherà venerdì 4 luglio 2025 alle ore 21 presso il Camping World Stadium di Orlando. FLUMINENSE-AL HILAL: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brasiliani hanno esordito nella competizione con il pareggio a reti bianche con il Borussia Dortmund. Nella seconda gara è arrivata la vittoria contro i coreani dell'Ulsan, prima di un nuovo pareggio contro il Mamelodi. Ma la vera impresa la squadra di Renato Portaluppi l'ha compiuta agli ottavi eliminando l'Inter, finalista dell'ultima edizione di Champions League.

