Wimbledon 2025 Cobolli vince ancora e vola al terzo turno

Wimbledon 2025 si conferma ancora una volta teatro di imprese eccezionali, e Flavio Cobolli non smette di stupire: il talento romano ha conquistato il suo terzo turno, superando in tre set il britannico Jack Pinnington Jones al secondo turno.

Il tennista romano ha superato in tre set il britannico Jack Pinnington Jones al secondo turno di Wimbledon 2025. Flavio Cobolli approda al terzo turno del torneo di Wimbledon. Il tennista romano ha superato in tre set il britannico Jack Pinnington Jones con il punteggio di 6-1 7-6 6-2.

