Tajani rilancia lo ius scholae | cittadinanza e flussi il mix letale

In un quadro politico già infuocato, Tajani rilancia lo Ius Scholae e il nuovo decreto flussi, creando un mix potenzialmente esplosivo per l’Italia. Con il rilancio dell’Ius Italiae, l’attenzione si sposta sui giovani, mentre le aperture sui flussi migratori sollevano interrogativi e tensioni. Una strategia che potrebbe cambiare il volto del Paese, ma anche alimentare divisioni profonde. La partita è aperta: cosa riserverà il futuro all’Italia?

Roma, 3 lug – A volte le coincidenze sembrano troppo perfette per essere casuali. A poche ore dall’approvazione del nuovo decreto flussi, che spalanca le porte a 500.000 ingressi regolari in tre anni, arriva puntuale anche il rilancio dello ius scholae. A farlo è Antonio Tajani, vicepremier e leader di Forza Italia, che annuncia una proposta di legge ribattezzata Ius Italiae, in cui si prevede la concessione della cittadinanza ai minori stranieri dopo dieci anni di permanenza scolastica in Italia. Lo ius scholae torna alla carica. La narrazione ufficiale è sempre la stessa: inclusione, integrazione, diritti civili. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Tajani rilancia lo ius scholae: cittadinanza e flussi, il mix letale

In questa notizia si parla di: tajani - rilancia - scholae - cittadinanza

Tajani rilancia lo spirito di Messina per il futuro dell’Europa: «È il momento del dialogo e delle decisioni ambiziose» - Tajani richiama lo spirito di Messina per rinvigorire il cammino dell’Europa, invitando a un dialogo aperto e decisioni audaci.

Dopo il fallimento del referendum dell’8 e 9 giugno per il mancato raggiungimento del quorum, si riaccende lo scontro nel centrodestra sulla riforma della cittadinanza. Tajani rilancia la sua proposta sullo ius scholae, Salvini frena: “Mi pare che i referendum ab Vai su Facebook

Antonio Tajani rilancia ancora una volta lo “Ius Italiae”, ma non per senso di giustizia: lo usa come merce di scambio, un calcolo di partito, un gioco di potere. La riforma della cittadinanza, invece, è una questione seria. Parliamo di giovani nati o cresciuti in Itali Vai su X

Ius Scholae, Tajani: La cittadinanza è una cosa seria, per noi 10 anni di studio con profitto; Referendum, niente quorum. Più di un elettore su 3 ha votato no sul quesito sulla cittadinanza: Tajani rilancia lo Ius Scholae; Cittadinanza, Tajani rispolvera per l'ennesima volta lo Ius Italiae. E nel centrodestra ricomincia il gioco delle parti.

Ius Scholae, Tajani: "La cittadinanza è una cosa seria, per noi 10 anni di studio con profitto" - "Noi abbiamo la nostra proposta, se gli altri ci vogliono seguire, sia chiaro che la nostra proposta è molto differente da quella che era nel referendum che diceva cinque anni, su questo noi siamo ass ... Da ilgiornale.it

Ius scholae e cittadinanza, Lega: “Proposta irricevibile”. Tajani: “Nostro è Ius Italiae” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ius scholae e cittadinanza, Lega: “Proposta irricevibile”. Lo riporta tg24.sky.it