Gracie Abrams conquista Glastonbury | l’esibizione le foto con Paul Mescal il follow di Harry Styles e la Apple Dance per Charli XCX

Gracie Abrams conquista Glastonbury: l'esibizione, le foto con Paul Mescal, il follow di Harry Styles e la Apple Dance per Charli XCX. Il debutto al festival si rivela un successo travolgente, tanto sul palco quanto fuori. Con entusiasmo, la cantante statunitense su Instagram scrive: «Glastonbury ti ringrazio tantissimo. Non smetterò mai di darmi un pizzicotto per il fatto che siamo riusciti a fare tutto questo». Un momento indimenticabile che segna il suo grande salto internazionale.

Il debutto al festival è stato un successo per la cantante statunitense, sul palco e anche fuori. Sul suo profilo IG scrive: «Glastonbury ti ringrazio tantissimo. Non smetterò mai di darmi un pizzicotto per il fatto che siamo riusciti a fare tutto questo». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gracie Abrams conquista Glastonbury: l’esibizione, le foto con Paul Mescal, il follow di Harry Styles e la Apple Dance per Charli XCX

In questa notizia si parla di: glastonbury - gracie - abrams - conquista

Gracie Abrams conquista Glastonbury: l’esibizione, le foto con Paul Mescal, il follow di Harry Styles e la Apple Dance per Charli XCX; Gracie Abrams conquista il mondo: “That’s So True” è già un successo globale; Dopo Sanremo Mahmood conquista l’estero con “Tuta Gold”.

Gracie Abrams conquista Glastonbury: l’esibizione, le foto con Paul Mescal, il follow di Harry Styles e la Apple Dance per Charli XCX - Il debutto al festival è stato un successo per la cantante statunitense, sul palco e anche fuori. Riporta vanityfair.it

Glastonbury Festival 2025: i 5 momenti più significativi - Tra ospiti illustri, impegno politico, grandi ritorni e ancor più grandi polemiche si è chiusa l'edizione del Glastonbury Festival 2025. Secondo eroicafenice.com