Blackout Caserta chiude anche la Reggia

A Caserta, un’improvvisa e prolungata mancanza di energia elettrica ha portato alla chiusura di uffici comunali e persino della maestosa Reggia. La città si trova al buio, con le attività quotidiane sospese e i cittadini in attesa di notizie. Un disservizio che mette in evidenza quanto sia essenziale l’energia per il funzionamento della nostra vita. La speranza è che la situazione torni presto alla normalità, riportando luce e serenità a tutti.

Blackout a Caserta, chiusi gli uffici comunali e persino la Reggia di Caserta. “Si avvisa la cittadinanza che, a causa della perdurante mancanza di energia elettrica presso il centro della città, gli uffici comunali aperti al pubblico, sia della sede centrale di Piazza Vanvitelli che di quelle periferiche, resteranno chiusi oggi, giovedì 3 luglio, ad eccezione degli uffici dello Stato Civile, cimitero cittadino e di Casola e la Biblioteca comunale” si legge sui social del Comune. “L’Enel sta già provvedendo a riparare il guasto, ma non è possibile, al momento, prevedere il termine degli interventi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Blackout Caserta, chiude anche la Reggia

Il Mattino apre con un'importante notizia culturale: Max Mara sfila alla Reggia di Caserta, evento che porta compratori internazionali in città.

