Deficit commerciale Usa sale a maggio del 18,7% a 71,5 miliardi

Il deficit commerciale degli Stati Uniti ha registrato un'impennata a maggio, salendo del 18,7% e raggiungendo i 71,5 miliardi di dollari. Con importazioni pressoché stabili e esportazioni in calo, questa dinamica sottolinea le tensioni nell'economia americana. Un trend che potrebbe influenzare le politiche commerciali e i mercati globali, lasciando aperte molte domande sul futuro delle relazioni economiche internazionali.

Il deficit commerciale americano in maggio è cresciuto del 18,7% a 71,5 miliardi di dollari, sopra i 60,3 miliardi di aprile. Le importazioni sono calate dello 0,01% a 350,5 miliardi, mentre le esportazioni sono scese del 4% a 279 miliardi.

USA - Il deficit commerciale statunitense dei prodotti/merci è balzato a 96,6 miliardi di dollari a maggio, in aumento dell'11% rispetto ad aprile e del 6,5% rispetto alle aspettative. Il problema più grave è stato il calo del 5,2% delle esportazioni.

