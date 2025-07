Sterlina e titoli di Stato britannici in recupero su segnali di stabilità del governo Starmer

La sterlina e i titoli di Stato britannici (Gilt) rispondono positivamente alle recenti rassicurazioni del governo di Starmer, che ha ribadito il suo sostegno alle politiche economiche. Dopo un momento di incertezza legato al flop parlamentare sulla riforma del welfare e alle voci di crisi di governo, il mercato sembra ritrovare fiducia. La stabilitĂ politica si traduce in una ripresa delle valute e dei titoli britannici, segnando un passo importante per la ripresa economica del Regno Unito.

Tornano a salire la sterlina ed i titoli di Stato britannici (Gilt), dopo che il Premier Keir Starmer ha rinnovato il suo sostegno al Ministro del Tesoro e Cancelliere dello Scacchiere Rachel Reeves. La crisi si era aperta ieri, in scia al flop parlamentare della riforma del welfare ed all'atteggiamento dimesso della cancelliera, che aveva alimentato voci di possibili dimissioni, poi smentite dallo staff del numero 10 di Downing Street, Gilt e sterlina in recupero dopo mercoledì nero. Mercoledì è stata una giornata di passione per i mercati britannici e per l'area della sterlina, dopo che la Cancelliera aveva presentato la sua riforma del welfare, che impone dolorosissimi tagli per rispettare le regole di bilancio e risanare le finanze pubbliche britanniche.