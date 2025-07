Cobolli vola per la prima volta al terzo turno di Wimbledon

Come al primo turno, Cobolli si conferma protagonista emergente del tennis italiano, dimostrando freddezza e talento in un torneo che regala emozioni e soddisfazioni. La sua vittoria suggella un percorso promettente, alimentando le speranze di vedere altri azzurri avanzare sui verdi campi di Wimbledon. L’attesa ora è tutta per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, pronti a scrivere nuove pagine di questa affascinante rassegna sportiva.

I risultati degli italiani in campo oggi giovedì 3 luglio sull’erba dei Championships, in attesa di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Cobolli in scioltezza. Flavio Cobolli vola al terzo turno del singolare maschile di Wimbledon per la prima volta in carriera. L’azzurro, testa di serie numero 22, batte il britannico Jack Pinnington Jones, numero 281 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 7-6 (8-6), 6-2 in un’ora e 55 minuti. Come al primo turno, un’altra prestazione solida e sul velluto, che dimostra i grandi progressi sull’erba del tennista toscano. Che ora però avrà di fronte a sé una sfida molta più complessa: affronterà il vincente del match tra lo statunitense Marco Giron e il ceco Jakub Mensik. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cobolli vola per la prima volta al terzo turno di Wimbledon

In questa notizia si parla di: cobolli - vola - prima - volta

LIVE Cobolli-Davidovich Fokina 6-4, 7-5, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: l’azzurro vince un match pazzo e vola ai quarti - Segui in diretta il emozionante match di Cobolli a Amburgo 2025. L'azzurro conquista una vittoria incredibile e si qualifica per i quarti di finale dell'ATP 500.

COBOLLI C'È, BUONA LA PRIMA Esordio vincente per Flavio, che si libera in 3 set del kazako Zhukayev ed avanza al secondo turno Vai su Facebook

Cobolli solido e cinico: Flavio conquista per la prima volta il 3° turno a Londra; Cobolli vola per la prima volta al terzo turno di Wimbledon; Flavio Cobolli continua la sua corsa a Wimbledon: sconfitto Pinnington-Jones in tre set.

Cobolli vola per la prima volta al terzo turno di Wimbledon - I risultati degli italiani in campo oggi giovedì 3 luglio sull’erba dei Championships, in attesa di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Secondo ilfattoquotidiano.it

Cobolli solido e cinico: Flavio conquista per la prima volta il 3° turno a Wimbledon - Il tennista romano doma anche il numero 281 del mondo, il britannico Jack Pinnington- Lo riporta eurosport.it