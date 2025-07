Il concerto dell’Orchestra Filarmonica Enea Brizzi di Pratovecchio dedicato alle colonne sonore

Anche le note più celebri hanno trovato il loro cuore pulsante tra le mura di Borgo Mezzo, regalando emozioni intense e ricordi indelebili. La magia del cinema si è trasformata in musica viva, unendo spettatori di tutte le età in un abbraccio armonico. Un successo che conferma come l’arte possa ancora sorprendere e commuovere, lasciando una traccia indelebile nella nostra memoria collettiva.

Arezzo, 3 luglio 2025 – Quaranta orchestrali, oltre quattrocento mani ad applaudire ed acclamare. Questo il riassunto del concerto dell'Orchestra Filarmonica Enea Brizzi di Pratovecchio dedicato alle colonne sonore della storia del cinema. L'appuntamento che si è svolto nel piccolo teatro naturale di Borgo Mezzo sabato scorso, ha fatto registrare un afflusso di pubblico oltre le previsioni, e un successo altrettanto entusiasmante. „Anche quest'anno – ha detto Martina Seravelli, presidente della Filarmonica – abbiamo voluto alzare l'asticella, e ci ha fatto molto piacere che il pubblico casentinese ci abbia ripagati con una grande fiducia, riconoscendo un livello veramente molto alto che l'orchestra ha raggiunto lavorando e perfezionandosi continuamente".

