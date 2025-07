Morte Jota la Roma si unisce al cordoglio | vicinanza da Dybala e non solo

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva, vittime di un incidente in Spagna che ha lasciato tutti sgomenti. La Roma, insieme a Dybala e a tanti altri, si unisce al dolore, esprimendo vicinanza e solidarietà in questo momento di immenso dolore. Un evento che ci ricorda quanto il calcio sia anche fatto di vite umane, e quanto sia importante sostenere le famiglie colpite dalla perdita.

Una notizia che ha decisamente sconvolto il mondo del calcio e che non avremmo mai voluto raccontare quella della morte di Diogo Jota, noto calciatore di Liverpool e Nazionale portoghese, e del fratello André Silva, militante in seconda divisione in Portogallo. Fatale per i due ragazzi di 28 e 26 anni un incidente stradale in Spagna, nella provincia di Zamora, durante le meritate vacanze prima di riprendere l’attività agonistica nei rispettivi ritiri estivi. Stando alle ultime ricostruzioni (fonti della Guardia Civil riprese da El Pais ), i due viaggiavano a bordo di una Lamborghini presa a noleggio a velocità superiore al limite, e mentre effettuavano un sorpasso uno degli pneumatici è scoppiato, mandandoli fuori strada. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Morte Jota, la Roma si unisce al cordoglio: vicinanza da Dybala e non solo

In questa notizia si parla di: morte - jota - roma - unisce

Penafiel “riempito di dolore” dopo la morte di Andre Silva e Diogo Jota - Il mondo del calcio è scosso da una tragedia immane che ha sconvolto Penafiel e tanti appassionati. La perdita di Andre Silva e Diogo Jota, due giovani talenti strappati troppo presto alla vita, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi li amava.

Accordo consensuale tra il dirigente francese e la Roma Vai su Facebook

Morte Diogo Jota, arriva il cordoglio della Roma; Morto Diogo Jota, attaccante del Liverpool: era in auto col fratello, morto anche lui; Morte Jota, dalla Roma a Dybala e Pellegrini: il cordoglio giallorosso.

Morte Jota, dalla Roma a Dybala e Pellegrini: il cordoglio giallorosso - Il club ha rilasciato una nota sul sito ufficiale in cui si stringe alla famiglia per la scomparsa del giocatore. Da msn.com

Morte Diogo Jota, arriva il cordoglio della Roma - Il club giallorosso si unisce al dolore per la tragica scomparsa del giocatore del Liverpool, che ha perso la vita insieme al fratello in un incidente stradale in Spagna ... Riporta ilromanista.eu