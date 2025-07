Morte Diogo Jota il matrimonio di 11 giorni fa con Rute Cardoso madre dei suoi 3 figli | Un giorno che non dimenticheremo mai - VIDEO

La tragica scomparsa di Diogo Jota, avvenuta in un incidente stradale in Spagna, ha scosso il mondo del calcio e lasciato un vuoto incolmabile. Solo undici giorni prima, aveva celebrato il suo matrimonio con Rute Cardoso, madre dei suoi tre figli, un momento di pura felicità che ora si trasforma in ricordo dolente. Un giorno che nessuno dimenticherà mai, segnato dalla perdita di un talento e di un amore.

In questa notizia si parla di: morte - diogo - jota - matrimonio

Penafiel “riempito di dolore” dopo la morte di Andre Silva e Diogo Jota - Il mondo del calcio è scosso da una tragedia immane che ha sconvolto Penafiel e tanti appassionati. La perdita di Andre Silva e Diogo Jota, due giovani talenti strappati troppo presto alla vita, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi li amava.

