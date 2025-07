Ue ' vogliamo intesa con Usa ma ogni opzione sul tavolo'

Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza di mantenere uno stretto dialogo con gli Stati Uniti, pur rimanendo pronti a ogni evenienza. La presidente della Commissione europea ha dichiarato che si punta a una soluzione negoziale sui dazi, ma senza trascurare la preparazione in caso di mancato accordo. La priorità resta la tutela degli interessi europei, e quindi, ovviamente, ogni opzione è sul tavolo.

