Azzannata al volto dal rottweiler di famiglia a Pisa | 50enne ricoverata d'urgenza

Una donna di 50 anni è stata vittima di un violento attacco da parte del suo stesso rottweiler a Pisa, nel quartiere nord di via del Marmigliaio. L'incidente, avvenuto giovedì 3 luglio, ha richiesto un intervento urgente e il ricovero in ospedale per le gravi ferite al volto. La tragica vicenda solleva ancora una volta interrogativi sulla gestione degli animali domestici e sulla sicurezza nelle famiglie. Continua a leggere.

Due fratellini di otto e dieci anni sono stati aggrediti dal rottweiler della nonna mentre stavano giocando nel giardino di casa. Sono gravi

