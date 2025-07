Spotify è in crisi e non solo per gli investimenti di Daniel Ek nei droni militari

Spotify 232 si trova in crisi, non solo a causa degli investimenti di Daniel Ek nei droni militari. La piattaforma continua a confrontarsi con tensioni all’interno della comunità musicale, tra casi isolati ma altamente visibili, e l’influenza dell’intelligenza artificiale. È evidente che il futuro di Spotify richiede una strategia più equilibrata: come può l’azienda riconquistare fiducia e innovare senza compromettere la sua identità?

Daniel Ek, CEO e co-fondatore di Spotify, ha finanziato un nuovo investimento di 600 milioni di euro in Helsing, azienda di difesa militare basata sull'intelligenza artificiale, e ne è attualmente presidente. L'accordo rappresenta uno dei maggiori investimenti in t

Daniel Ek, il fondatore di Spotify, ha investito 600 milioni in una startup di droni militari; La guerra di Piero (Pelù) contro Mr. Spotify: “Investe sui droni ipertecnologici che ammazzano le persone”; «Lo schifo non ha fine»: Piero Pelù contro gli investimenti bellici di Daniel Ek di Spotify.

Spotify nel mirino degli artisti: la musica si ribella agli investimenti militari del CEO Daniel Ek - Dopo l'investimento del CEO di Spotify nella startup militare Helsing, molti artisti, anche ita come Auroro Borealo, hanno ritirato la loro musica in protesta.

I Deerhoof rimuoveranno l'intero catalogo da Spotify in risposta agli investimenti bellici di Daniel Ek - I Deerhoof hanno annunciato che ritireranno il loro intero catalogo da Spotify in risposta alle notizie riportate dai media secondo cui l'amministratore delegato della piattaforma di streaming, Daniel ...