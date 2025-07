Koné Inter è lui il nome a sorpresa per il centrocampo | avanza l’ipotesi scambio con la Roma

L'Inter si prepara a una possibile svolta nel suo centrocampo, con il nome di Koné, talento emergente della Roma, come protagonista della scena di mercato. La speranza nerazzurra è di rafforzare la rosa puntando su un profilo giovane e promettente, pronto a fare la differenza. Se l'affare dovesse andare in porto, tutto potrebbe cambiare: dall'assetto tattico alle strategie di mercato, in attesa di scoprire se questa sorpresa diventerà realtà.

Koné Inter, le ultime sul futuro del centrocampista francese della Roma nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, qualora la cessione di Hakan Calhanoglu dovesse concretizzarsi, l' Inter si troverebbe davanti a un bivio tecnico: sostituire il turco con un altro regista puro oppure rivoluzionare il centrocampo cambiando modulo e interpreti. Le riflessioni sono già iniziate in Viale della Liberazione, dove si valuta con attenzione ogni possibile scenario. Tra i nomi monitorati c'è sicuramente Nicolò Rovella, reduce da una stagione convincente.

