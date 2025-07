Finale nazionale di Miss Woman Italy in collaborazione con Save the Children per i bambini di Gaza

Il grande ritorno di Miss International Woman Beauty Contest in Italia si fa ancora più significativo quest’anno, con la finale nazionale a Ercolano, simbolo di rinascita e bellezza. In collaborazione con Save the Children, l’evento sostiene i bambini di Gaza, un gesto di solidarietà che unisce eleganza e impegno sociale. Un ringraziamento speciale al direttore artistico e ai sponsor, che rendono possibile questa straordinaria manifestazione di talento e valori.

Grande ritorno di Miss International Woman Beauty Contest in Italia, ad Ercolano, dietro espressa richiesta degli imprenditori Main Sponsor del progetto, Ciro Lombardo e Danilo Gallo, che hanno fortemente voluto la finale Italia del concorso internazionale di bellezza nel territorio vesuviano, con l'impegno ad ospitare anche la prossima finale internazionale di Miss Woman Beauty Contest Woman Un ringraziamento speciale va al direttore artistico Alfredo Mariani, la cui competenza e dedizione assoluta, hanno permesso di coordinare con successo decine di agenti, gestendo la logistica e gli spostamenti delle modelle e dello staff.

