JP Morgan David Frame è il nuovo Ceo globale della private bank

JP Morgan Chase annuncia con entusiasmo la nomina di David Frame come nuovo CEO globale della sua Private Bank, un settore strategico per l’istituto. Con una consolidata esperienza nel settore, Frame guiderà l’offerta di soluzioni di investimento personalizzate per clienti ad alto patrimonio, rafforzando la posizione di JP Morgan in un mercato sempre più competitivo. Nel suo nuovo ruolo, Frame – già alla guida…

JP Morgan Chase ha nominato l'insider David Frame nuovo Ceo globale della sua private bank con effetto immediato. Settore sempre più centrale nella strategia degli istituti di credito internazionali, offre soluzioni di investimento a individui e famiglie con un elevato patrimonio e rientra all'interno della più ampia divisione di asset e wealth management. La notizia è stata annunciata da Reuters. Nel suo nuovo ruolo, Frame – già alla guida della private bank statunitense del gruppo – estenderà le sue responsabilità su scala più ampia, dirigendo una divisione che gestisce circa 2,9 mila miliardi di dollari in asset dei clienti.

