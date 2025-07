Il Voto di Venezia per il Redentore 2025 | tra fede tradizione e spettacolo

Il Redentore di Venezia torna nel 2025, un’occasione imperdibile per vivere la città tra fede, tradizione e spettacolo. Sabato 19 luglio, Venezia si trasforma in un palcoscenico di emozioni, rievocando secoli di storia e devozione. Prenota ora su DayItalianews: le prenotazioni aprono il 7 luglio con priorità riservata ai residenti. Non perdere l’opportunità di essere parte di questa straordinaria celebrazione che unisce passato e presente.

Prenotazioni aperte dal 7 luglio, con priorità ai residenti Sabato 19 luglio 2025, Venezia rinnova uno dei momenti più simbolici della sua storia: la Festa del Redentore. Un appuntamento che da oltre quattro secoli unisce la città attorno a un voto collettivo, nato per ricordare la liberazione dalla peste del 1577. Una tradizione che intreccia devozione religiosa e spettacolo popolare, fede e festa, in uno dei contesti più iconici al mondo: il Bacino di San Marco. Spettacolo pirotecnico e atmosfera unica. Il cuore della festa sarà come sempre lo spettacolo pirotecnico, che avrà inizio alle ore 23.

In questa notizia si parla di: venezia - redentore - voto - fede

FESTA DEL REDENTORE 2025 Un legame profondo tra fede e tradizione veneziana Anche quest'anno Venezia si prepara a vivere uno dei suoi eventi più attesi: la Festa del Redentore, che si terrà sabato 19 e domenica 20 luglio 2025. Una celebrazione che

