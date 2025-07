Fiorentina affondo per Sebastiano Esposito | le cifre dell’affare – SI

La Fiorentina accelera per Sebastiano Esposito, giovane attaccante classe 2002 nel mirino dei viola. I contatti con l’Inter sono già avviati e l’affare potrebbe definire nelle prossime settimane, con cifre tra i 5 e i 6 milioni di euro. Un’operazione strategica che potrebbe rafforzare l’attacco fiorentino e segnare un nuovo capitolo nel mercato estivo. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti su questa trattativa cruciale.

La Fiorentina accelera per Sebastiano Esposito. L'attaccante classe 2002 è finito nel mirino del club viola, che ha già avviato i contatti con l'Inter per un trasferimento a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l'operazione potrebbe chiudersi nelle prossime settimane. – L'operazione potrebbe chiudersi sulla base di 5-6 milioni di euro, oppure 5 milioni fissi più 1-2 milioni di bonus. Una trattativa che, pur non essendo ancora nelle fasi finali, sembra destinata ad entrare presto nel vivo, con la volontà della Fiorentina di chiudere il prima possibile. Esposito, reduce da una stagione positiva al Bari in Serie B (6 gol e 2 assist in 22 presenze), ha un contratto con l'Inter fino al 2026, ma il suo futuro appare ormai lontano da Milano.

