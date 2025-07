Gigi D’Alessio e la storia segreta con Barbara Matera | Non l’ho mai scordato

Tra le pieghe della cronaca rosa si nasconde una storia d’amore segreta e affascinante: quella tra Gigi D’Alessio e Barbara Matera. Una relazione breve, ma intensa, che ancora oggi lascia il segno nei ricordi della showgirl ed ex parlamentare. Per la prima volta, Barbara rivela i dettagli di un legame che nessuno aveva mai conosciuto, dimostrando come certe storie possano lasciare un’impronta indelebile nel cuore.

Non solo Carmela Barbato e Anna Tatangelo, in passato Gigi D’Alessio ha anche amato una showgirl ed ex parlamentare: Barbara Matera. A parlarne per la prima volta la diretta interessata, che ha rivelato di non aver mai dimenticato il cantante napoletano. Una storia breve ma intensa, che ha a quanto pare lasciato il segno. La storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Barbara Matera. “Ho conosciuto Gigi D’Alessio per caso, ma subito è nata tra noi una grande simpatia che si è trasformata in qualcosa di più. Non è durata molto, ma è un sentimento rimasto nel mio cuore perché lui è una persona speciale. Non l’ho mai dimenticato “. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Gigi D’Alessio e la storia segreta con Barbara Matera: “Non l’ho mai scordato”

In questa notizia si parla di: gigi - alessio - storia - barbara

Il cuore di Gigi D'Alessio: tra musica e famiglia - Gigi D'Alessio, il celebre cantante napoletano, si svela in un'intervista emozionante, dove intreccia il suo amore per la musica con i legami familiari.

#barbara matera svela la storia segreta con Gigi D'Alessio: «Cominciata per caso, è una persona speciale» Vai su X

Elodie e Gigi D'Alessio cantano "Una magica storia d'amore" allo Stadio Diego Armando Maradona Durante il concerto della cantante romana, Gigi D'Alessio è salito sul palco come ospite speciale E la maglia che indossa Elodie non può passare inosse Vai su Facebook

Gigi D’Alessio e la storia segreta con Barbara Matera: “Non l’ho mai scordato”; Barbara Matera, quella simpatia per D'Alessio; Barbara Matera svela la storia segreta con Gigi D'Alessio: «Cominciata per caso, è una persona speciale».

Barbara Matera e Gigi D'Alessio, l'ex parlamentare di Forza Italia: «Abbiamo avuto una storia segreta, è una persona speciale. Non l'ho mai scordato» - «Ho conosciuto Gigi D'Alessio per caso, ma subito è nata tra noi una grande simpatia che si è trasformata in qualcosa di ... Da msn.com

Gigi D’Alessio e la storia segreta con Barbara Matera: “Non l’ho mai scordato” - Barbara Matera ha svelato di aver avuto una storia segreta con Gigi D’Alessio: “Non l’ho mai dimenticato”, ha detto ... Scrive dilei.it