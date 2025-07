Caccia sui valichi montani | cosa cambia con l' approvazione dell’emendamento

A Vallio Terme, il 3 luglio 2025, si respira un'aria di cambiamento nel mondo della caccia. La Camera ha approvato un emendamento che consente di mantenere l’attività venatoria sui valichi montani, anche con le nuove restrizioni europee. Questo provvedimento riconosce l’importanza di queste aree, ad almeno 1.000 metri di quota, per le condizioni orografiche e i flussi migratori naturali. Ma cosa significa esattamente per cacciatori e tutela ambientale?

Vallio Terme, 3 luglio 2025 – Via libera della Camera all’ emendamento che mantiene la possibilità di cacciare sui valichi montani, nonostante le restrizioni previste dalla nuova normativa europea. Il testo, approvato in Aula, stabilisce che nelle zone situate ad almeno 1.000 metri di quota, caratterizzate da particolari condizioni orografiche e da intensi flussi migratori di fauna selvatica, l’attività venatoria potrà continuare. Zone di Protezione speciale. La caccia sarà però consentita solo nei termini previsti per le future Zone di Protezione Speciale (Zps), che verranno definite con un decreto ministeriale in accordo con le Regioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it