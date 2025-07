Deficit commerciale Usa sale a maggio del 18,7% a 71,5 miliardi

Il deficit commerciale degli Stati Uniti ha registrato un'impennata a maggio, salendo del 18,7% a 71,5 miliardi di dollari, superando le aspettative e evidenziando tensioni nell'economia globale. Mentre le importazioni si sono mantenute stabili, le esportazioni hanno subito un calo significativo, sottolineando le sfide che il commercio americano affronta in un panorama internazionale complesso. Questa dinamica potrebbe avere ripercussioni importanti sull’equilibrio economico del paese e oltre.

Il deficit commerciale americano in maggio è cresciuto del 18,7% a 71,5 miliardi di dollari, sopra i 60,3 miliardi di aprile. Le importazioni sono calate dello 0,01% a 350,5 miliardi, mentre le esportazioni sono scese del 4% a 279 miliardi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Deficit commerciale Usa sale a maggio del 18,7% a 71,5 miliardi

In questa notizia si parla di: miliardi - deficit - commerciale - maggio

Inter-Psg, la finale più “costosa” della storia: i due club in cinque anni hanno sommato deficit per 1,5 miliardi di euro - La finale di Champions League tra Inter e PSG si preannuncia come un vero e proprio “kamikaze finanziario”, con un deficit combinato che sfiora i 15 miliardi di euro.

USA - Il deficit commerciale statunitense dei prodotti/merci è balzato a 96,6 miliardi di dollari a maggio, in aumento dell'11% rispetto ad aprile e del 6,5% rispetto alle aspettative. Il problema più grave è stato il calo del 5,2% delle esportazioni. Per ora la riduzio Vai su Facebook

++Commercio estero, Istat: a maggio export extra Ue in flessione: -5,2% su anno (-3,5% su mese), import -3,6% su anno e -7,6% su mese. L'avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 è pari a +5,25 miliardi di euro+5.2 (era +5.9 miliardi nello stesso mese Vai su X

USA, deficit commerciale maggio sale a 71,5 miliardi; Deficit commerciale Usa sale a maggio del 18,7% a 71,5 miliardi; Deficit commerciale Usa sale a maggio del 18,7% a 71,5 miliardi.

Deficit commerciale Usa sale a maggio del 18,7% a 71,5 miliardi - Il deficit commerciale americano in maggio è cresciuto del 18,7% a 71,5 miliardi di dollari, sopra i 60,3 miliardi di aprile. Come scrive ansa.it

Il deficit commerciale del Canada si riduce con l’aumento delle esportazioni - Il deficit commerciale di merci del Canada con il mondo si è ridotto dal record di 7,6 miliardi di dollari di aprile a 5,9 miliardi di dollari a maggio, grazie all’aumento delle ... Si legge su it.investing.com