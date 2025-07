Juventus Comolli Vlahovic? Non è il momento di parlarne

Nonostante la sconfitta contro il Real Madrid negli ottavi del Mondiale per Club, Damien Comolli, direttore generale della Juventus, invita a guardare avanti con determinazione. La frustrazione c’è, ma l’obiettivo è imparare e crescere, rafforzando la squadra e la fiducia nei propri talenti come Vlahovic. È il momento di concentrarsi sul futuro, perché la vera forza di una grande squadra sta nel ripartire sempre, più forte di prima.

Juventus, Comolli guarda avanti: “Frustrazione, ma impariamo a vincere” La Juventus esce sconfitta 1-0 dal Real Madrid negli ottavi del Mondiale per Club, ma Damien Comolli, direttore generale bianconero, mantiene uno sguardo positivo. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Comolli ha espresso “un po’ di frustrazione” per la mancata vittoria, sottolineando L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Comolli “Vlahovic? Non è il momento di parlarne”

In questa notizia si parla di: comolli - juventus - vlahovic - momento

Damien Comolli è il nuovo direttore generale della Juventus - Damien Comolli, il nuovo direttore generale della Juventus, promette di portare freschezza e innovazione in un club che sta cercando di risollevarsi.

Messaggio a Vlahovic? Non parlo dei singoli. " Queste le parole nette di Damien Comolli, che fotografano bene il clima attorno all’attaccante serbo e alla Juventus. Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club per mano del Real Madrid, il malumore tra i tifosi bi Vai su Facebook

#Comolli fa fuori #Vlahovic Il DG della #Juve punta tutto su questi due profili per l'attacco Vai su X

Juventus, Vlahovic fuori dal progetto: Comolli deve essere creativo per non bloccare il mercato; Tuttosport - Vlahovic, è braccio di ferro con la Juve: ora tocca a Comolli; Casse Juve: la mossa di Elkann, che cambia per Comolli e le variabili Motta e Vlahovic.

Juventus, Vlahovic fuori dal progetto: Comolli deve essere creativo per non bloccare il mercato - Parlare di Vlahovic con il Manchester United, nella stessa trattativa che il club bianconero sta intavolando per Jadon Sancho. Lo riporta calciomercato.com

Juventus, rebus Vlahovic: incontro tra Comolli e l’agente del serbo - La Juventus vuole evitare di arrivare allo scontro con Vlahovic, e per questo il dg Comolli proverà a ricucire con l'agente del serbo. Riporta msn.com