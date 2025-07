Dazi Von der Leyen | Vogliamo un accordo ma siamo pronti a qualsiasi eventualità

L’Unione europea desidera un accordo sui dazi con gli Stati Uniti, ma non si farà mettere sotto pressione. La presidente Ursula von der Leyen ha ribadito: “Siamo pronti per negoziare, ma ci prepariamo anche ad affrontare ogni eventualità”. La diplomazia è in corsa, mentre le tensioni continuano a tenere alta l’attenzione globale. La partita sui dazi è aperta: la strategia UE mira a tutelare gli interessi europei senza rinunciare al dialogo.

L’Unione europea è pronta a siglare un accordo sui dazi ma non è disposta a tutto. Lo ha sottolineato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “I negoziati sui dazi con gli Stati Uniti sono in corso. Mentre parliamo, il commissario Sefcovic è a Washington oggi. Voglio solo dire che siamo pronti per un accordo. Vogliamo una soluzione negoziata, ma sapete tutti che, allo stesso tempo, ci stiamo preparando all’ eventualità che non si raggiunga un accordo soddisfacente “, ha affermato la numero uno di Bruxelles in un punto stampa ad Aarhus, Danimarca, con la premier Mette Frederiksen, per l’avvio della presidenza danese del Consiglio Ue. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Von der Leyen: “Vogliamo un accordo ma siamo pronti a qualsiasi eventualità”

