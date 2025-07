Calciomercato Atalanta occhi puntati su Simic Tra i tanti difensori osservati spicca l’ex Milan

L'Atalanta si prepara a rinforzare la sua difesa, con occhi puntati su Simic, l'ex milanista che sta attirando l'attenzione dei nerazzurri. Dopo aver perfezionato gli arrivi di Sulemana e Ahanor, i bergamaschi cercano un rinforzo di peso per proteggere meglio la porta. Le novitĂ di calciomercato promettono scintille: sarĂ Simic il prossimo tassello? Resta sintonizzato per scoprire come si svilupperĂ questa interessante operazione.

Calciomercato Atalanta, Simic osservato dalla squadra nerazzurra per la difesa. Attenzione presente per il giovane talento NovitĂ molto importanti in ottica calciomercato Atalanta, e dopo aver perfezionato gli arrivi di Sulemana e Ahanor, è tempo per la squadra nerazzurra di pensare soprattutto alla difesa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24, l'Atalanta sta cercando un difensore.

