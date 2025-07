VIDEO – Milan Ricci ha ottenuto l’idoneità sportiva | PM News

Samuele Ricci è pronto a sbarcare al Milan! Il centrocampista, già ufficialmente idoneo sportivamente con i rossoneri presso il Centro Ambrosiano di Milano, si appresta a diventare un nuovo rinforzo di livello per la squadra. La scena ora si sposta verso l’attesa ufficializzazione, che potrebbe arrivare a breve. Scopriamo insieme tutte le ultime novità nel nostro video esclusivo.

Samuele Ricci, nuovo acquisto del Milan, ha ottenuto l'idoneità sportiva con i rossoneri presso il Centro Ambrosiano di Milano. Il video. Samuele Ricci, centrocampista che il Milan sta prelevando dal Torino, ha ottenuto l'idoneità sportiva con i rossoneri presso il 'Centro Ambrosiano' di Milano. Vediamo, dunque, nel video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, l'entrata e l'uscita di Ricci dal luogo preposto. Ora manca solo l'ufficialità con il comunicato del club. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - VIDEO – Milan, Ricci ha ottenuto l’idoneità sportiva | PM News

In questa notizia si parla di: ricci - milan - ottenuto - idoneità

Milan, da Ricci a Lucca: come utilizzare l'incasso di Reijnders - Milan, da Ricci a Lucca, affronta una situazione delicata riguardo all'incasso di Reijnders. Attualmente, la minaccia rappresentata dal Manchester City non configura una vera trattativa, ma l'allerta è concreta.

Milan, Ricci: Sono prontissimo. Visite mediche in corso poi la firma; Roma: Danso non supera le visite mediche, al suo posto arriva Djalò; MP VIDEO - Idoneità sportiva ottenuta: ora per Ricci al Milan manca solo l'ufficialità. Le immagini dell'uscita dall'Ambrosiano.