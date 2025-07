Aste giudiziarie pilotate 3 arresti a Velletri così un bene da 700mila euro è stato aggiudicato per 27mila

Un’indagine scioccante smaschera un sistema di aste giudiziarie pilotate, con immobili venduti a prezzi irrisori in cambio di tangenti. I finanzieri di Roma e Velletri hanno arrestato tre persone, smantellando un traffico illecito che aveva disgustato la comunità. La scoperta del meccanismo e le conseguenti misure rappresentano un passo importante nella lotta contro la corruzione e il malaffare nel settore giudiziario.

Aste giudiziarie pilotate con immobili fatti aggiudicare per prezzi irrisori. Tutto ovviamente in cambio di tangenti. È il meccanismo scoperto e interrotto dai finanzieri del Comando provinciale di Roma e della compagnia di Velletri che hanno arrestato tre persone, poste ai domiciliari su ordine del giudice per le indagini preliminari. Gli indagati- in concorso tra loro – rispondono dei reati di corruzione e turbata libertà degli incanti. L’operazione, condotta dalle Fiamme gialle e coordinata dalla Procura ha svelato le irregolarità commesse nell’ambito delle vendite giudiziarie immobiliari, da parte di alcuni curatori fallimentari e professionisti delegati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it