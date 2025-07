Esplosione a Torre del Greco crolla palazzina | un uomo estratto vivo dalle macerie

Una scena di tragedia si è consumata a Torre del Greco, dove un'esplosione ha fatto crollare una palazzina, probabilmente a causa di una bombola da campeggio. Fortunatamente, i soccorritori sono riusciti a estrarre vivo un uomo di 64 anni dalle macerie, portandolo in salvo. La comunità si stringe attorno a questa drammatica vicenda, mentre le forze dell'ordine continuano le indagini per ricostruire quanto accaduto e garantire la sicurezza futura.

A Torre del Greco, in provincia di Napoli, una palazzina è crollata a causa di un'esplosione, causata probabilmente da una bombola da campeggio. I vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale hanno estratto dalle macerie un uomo, ferito ma non in maniera grave, che è stato poi portato in ospedale. Si tratta di un 64enne. Non risultano altre persone coinvolte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it