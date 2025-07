Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP? Prossima partita determinante per la top20

Flavio Cobolli sta vivendo un momento di grande slancio nel circuito ATP: grazie alla sua vittoria a Wimbledon, il giovane tennista romano si avvicina con entusiasmo alla top 20. La prossima partita potrebbe rivelarsi decisiva, e i pronostici indicano che potrebbe guadagnare diverse posizioni nel ranking. L’attesa è tutta per scoprire se il suo talento saprà trasformare questa opportunità in un passo importante verso il vertice del tennis mondiale.

Flavio Cobolli ha raggiunto per la prima volta in carriera il terzo turno di Wimbledon. Sull’erba dell’All England Club di Londra, il tennista romano ha confermato i pronostici e si è imposto contro il padrone di casa Jack Pinnington Jones (n.281 del mondo) col punteggio di 6-1 7-6 (6) 6-2. Sul cammino di Flavio ci sarĂ il vincitore della sfida tra il ceco Jakub Mensik e lo statunitense Marcos Giron. Un’affermazione che si traduce nel best ranking virtuale nella graduatoria mondiale, considerati i 2085 punti e il 22° posto nella classifica menzionata. Una top-20 che potrebbe essere centrata in caso di raggiungimento degli ottavi di finale: 2185 punti e n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quante posizioni guadagna Flavio Cobolli nel ranking ATP? Prossima partita determinante per la top20

In questa notizia si parla di: flavio - cobolli - ranking - quante

Challenger Torino, tanti azzurri al via e wild card eccellenti: Flavio Cobolli in cerca di rivincite - A partire da oggi, Torino ospiterĂ un Challenger di alto livello fino al 18 maggio, offrendo una preziosa opportunitĂ di riscatto per i tennisti in cerca di rivincita.

LA CONFESSIONE DI SINNER Il tennista italiano ha rilasciato una breve intervista al collega e compagno di Nazionale Flavio Cobolli, numero 24 del ranking mondiale ATP: "La superficie dove preferisco giocare è il cemento, per me è semplice. Preferisco sci Vai su Facebook

Flavio Cobolli · Tennis: Età , carriera, Ranking, stats e Record; Cobolli trionfa ad Amburgo: la scalata verso l’elite del tennis mondiale; Quanto guadagna Flavio Cobolli? Le cifre tra premi e sponsor.

Cobolli solido e cinico: Flavio conquista per la prima volta il 3° turno a Wimbledon - Il tennista romano doma anche il numero 281 del mondo, il britannico Jack Pinnington- Come scrive eurosport.it

Cobolli, il sogno Wimbledon continua: battuto Pinnington Jones, ecco chi trova al terzo turno - Il romano piega in tre set la wild card britannica e prosegue la sua avventura sull'erba inglese. Si legge su tuttosport.com