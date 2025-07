LIVE Errani Paolini-Bucsa Kato 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | inizio solido per la coppia azzurra

Il duetto azzurro Errani e Paolini si esprime con solidità e determinazione nel torneo di Wimbledon 2025, portandosi avanti con un break deciso e un inizio scoppiettante. La coppia italiana mostra grande compattezza, regalando emozioni ai tifosi. Rimanete aggiornati per vivere ogni punto di questa sfida entusiasmante e scoprire come si svilupperà la partita. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e non perdere neanche un momento.

4-1 Game ErraniPaolini. Non passa la risposta in chop di Bucsa, break consolidato per le campionesse azzurre. 40-15 Servizio esterno di Jasmine e volée di rovescio in scioltezza di Errani. 30-15 Punto fotocopia di quello precedente, ma a parti invertite. 30-0 Grande parata a rete di Sara Errani con il rovescio. 15-0 Larga la risposta di dritto di Bucsa. 3-1 Break ErraniPaolini. In rete la volée della maiorchina Bucsa. 15-40 Due palle break. Esce di poco il passante di rovescio incrociato di Kato. 15-30 Largo il lob della giapponese, piccola opportunità per le nostre ragazze.

Roland Garros 2025, Errani-Paolini da manuale: si prendono i quarti vincendo in due set - Sara Errani e Jasmine Paolini stanno scrivendo una nuova pagina della storia del tennis italiano al Roland Garros 2025! Con una vittoria da manuale in due set, le nostre campionesse si qualificano per i quarti di finale, dimostrando che il talento italiano brilla sempre di più sulla terra rossa di Parigi.

WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 3-7 •Ore 12:00 Cobolli vs Pinninghton Jones •Ore 14:00 Bronzetti vs Andreeva •Ore 15:00 Errani-Paolini Vs Bucsa-Kato •Ore 18:00 Sinner vs Vukic •Ore 18:00 Sonego vs Basilashvili

LIVE Errani/Paolini-Bucsa/Kato, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Jasmine cerca il riscatto in doppio; Paolini Errani oggi: quando giocano a Wimbledon in doppio, programma, orario e dove vedere le partite in diretta tv e streaming · Tennis WTA; Errani e Paolini fuori al secondo turno a Miami.

I tormenti di Paolini: “Senza la giusta attenzione non posso rimanere ad alti livelli”. Dalle fatiche con Errani ai dubbi sul coach - 80 del ranking, la tennista azzurra ha ammesso la necessità di un reset e di riposo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Wimbledon 2025: programma e italiani in campo il 3 luglio con sinner, sonego, errani e paolini - Il 3 luglio a Wimbledon 2025 protagonisti italiani come Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano sfide chiave trasmesse in diretta su Sky e piattaforme streaming. Da gaeta.it