VIDEO Obiezione coscienza a Napoli partita campagna di pacifisti e Zanotelli | Servizio militare può tornare

Venti di guerra soffiano tra Ucraina e Medio Oriente, riaccendendo dubbi e timori sulla pace. A Napoli, nasce una campagna coraggiosa contro il possibile ritorno del servizio militare obbligatorio, sostenuta dal M.i.r. e dal Comitato Pace e Disarmo. Un movimento che invita alla riflessione e all’azione, affinché la coscienza civile prevalga sulle pressioni di un’eventuale ripresa delle armi. È tempo di ascoltare la voce della pace.

Tempo di lettura: < 1 minuto  Venti di guerra spirano dall’Ucraina al Medioriente, e allora tutto è possibile. “Anche il ritorno del servizio militare, sospeso ma non abolito” dice Ermete Ferraro, presidente della sezione italiana del M.i.r. (Movimento Internazionale della Riconciliazione). È partita da Napoli la campagna per l’obiezione di coscienza, promossa dal M.i.r. e condivisa dal Comitato Pace e Disarmo. Nei mesi scorsi c’è stato già un volantinaggio fuori alle scuole. Stamane una presentazione pubblica, davanti all’edicola dismessa di via Costantinopoli. “Se andiamo avanti a questa maniera, passeremo da una guerra all’altra” ammonisce padre Alex Zanotelli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Obiezione coscienza, a Napoli partita campagna di pacifisti e Zanotelli: “Servizio militare può tornare”

In questa notizia si parla di: napoli - partita - servizio - militare

