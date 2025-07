Esplosione a Torre del Greco | crolla una palazzina

Un altro episodio drammatico scuote l’Italia: a Torre del Greco, una palazzina crolla improvvisamente, portando con sé paura e incertezza. A pochi giorni dagli incidenti di Torino e Sassari, questa tragedia evidenzia ancora una volta la fragilità delle strutture urbane e l’urgenza di interventi più efficaci. I soccorritori sono subito intervenuti, trovando un uomo ferito ma vivo sotto le macerie. La comunità si stringe attorno a questa emergenza, chiedendo risposte e soluzioni rapide.

A distanza di pochi giorni dalle esplosioni a Torino e Sassari, un episodio simile ha fatto crollare una palazzina a Torre del Greco, in provincia di Napoli. È successo nella mattinata del 3 luglio nella zona di Largo Benigno. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto dalle macerie una persona. Si tratta di un uomo di 64 anni, trasportato in ospedale: è ferito, ma non in gravi condizioni. Sul posto anche i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della Polizia municipale. Gli scavi sono ancora in corso per cercare eventuali altri dispersi. Ignote, invece, le cause dell’esplosione. 🔗 Leggi su Lettera43.it