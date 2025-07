UFFICIALE – Salcedo saluta definitivamente l’Inter | resta in Grecia

Eddie Salcedo saluta l’Inter e si prepara a una nuova avventura in Grecia, lasciando il club nerazzurro dopo anni di prestiti tra Italia ed Europa. La sua determinazione lo ha portato a firmare definitivamente con l’OFI Creta, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Un passaggio che promette emozioni e sfide entusiasmanti: il futuro di Salcedo si scrive ora sotto il sole cretese, pronto a brillare ancora più forte.

Salcedo non è più un calciatore dell’Inter. Dopo anni vissuti in prestito tra Italia ed Europa, l’attaccante classe 2001 lascia definitivamente il club nerazzurro per legarsi a titolo definitivo all’OFI Creta. DEFINITIVAMENTE – Eddie Salcedo lascia l’ Inter e resta all’OFI Creta. A comunicarlo è stato direttamente il club greco con una nota ufficiale: “L’OFI FC annuncia ufficialmente il prolungamento della collaborazione con il calciatore Eddie Salcedo, che continuerà a giocare per i bianconeri fino all’estate del 2026”. Salcedo, 23 anni, era approdato all’OFI Creta lo scorso settembre in prestito dall’Inter e ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella formazione ellenica. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Salcedo saluta definitivamente l’Inter: resta in Grecia

UFFICIALE: Salcedo non è più un calciatore dell’Inter, rimane all’OFI Creta - L'attaccante classe 2001, dopo aver trascorso l'ultima stagione in prestito in Grecia, firma un contratto annuale ... Come scrive fcinter1908.it

Inter, UFFICIALE: Salcedo a titolo definitivo dal Genoa - Non solo il riscatto di Politano, l`Inter ufficializza di aver esercitato anche l`opzione di acquisto per Eddie Salcedo dal Genoa, ai rossoblù vanno 8 milioni. Riporta calciomercato.com