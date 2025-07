Dramma Diogo Jota | quel sogno spezzato con il Napoli nel 2020 | Il cordoglio degli azzurri

Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota, il talentuoso attaccante portoghese del Liverpool, vittima di un incidente stradale inaspettato e doloroso. La perdita di Jota e di suo fratello André ha lasciato un vuoto profondo tra tifosi e compagni, mentre le luci di un sogno sfiorato con il Napoli nel 2020 si spengono troppo presto. Un dolore che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di custodire ogni momento.

Il mondo del calcio si ferma davanti alla tragedia che ha colpito Diogo Jota. L'attaccante portoghese del Liverpool, 28 anni, è morto in un drammatico incidente stradale nel nord della Spagna, insieme al fratello André, anche lui calciatore di 26 anni. La loro Lamborghini è uscita di strada in circostanze ancora da chiarire. Una notizia che ha sconvolto il panorama calcistico internazionale, arrivata appena due settimane dopo le nozze di Jota con la compagna Rute Cardoso, madre dei suoi tre figli. Un destino crudele che ha spezzato una carriera brillante e una vita familiare appena consolidata.

