Smalto scuro anche in estate? Si può e si deve | parola di Margot Robbie

Se pensate che lo smalto scuro sia riservato solo alle stagioni fredde, lasciate che a convincervi sia Margot Robbie. L’attrice, icona di stile e tendenza, ha recentemente sfoggiato una manicure dark al Festival di Glastonbury, dimostrando che il colore intenso può essere irresistibile anche in estate. La sua audace scelta di bellezza ci invita a sfidare i soliti cliché e ad abbracciare la stagione calda con un tocco di eleganza dark.

