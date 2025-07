jameel motors e geely auto sbarcano in italia con suv elettrici e ibridi plug in

Jameel Motors e Geely Auto conquistano l’Italia, portando sul nostro mercato SUV elettrici e ibridi plug-in all’avanguardia. Con un’offerta pensata per la mobilità sostenibile, questi nuovi protagonisti si preparano a rivoluzionare il settore auto. A guidare questa avventura sarà Jameel Motors Italia, che lancerà due innovative linee di veicoli capaci di coniugare tecnologia e rispetto dell’ambiente. La rivoluzione green è alle porte, e il futuro è già qui.

Il mercato italiano dell’auto si arricchisce di due nuovi protagonisti: Jameel Motors e Geely Auto annunciano ufficialmente il loro ingresso nel nostro Paese, portando con sé una gamma di veicoli a nuova energia (NEV) pensati per rispondere alla crescente domanda di mobilità sostenibile. L’ accordo di distribuzione segna il debutto di entrambi i brand in Italia. A guidare l’operazione sarà Jameel Motors Italia, che lancerà sul mercato due modelli entro il quarto trimestre del 2025: il suv 100% elettrico Geely EX5, seguito da un ibrido plug-in Super-Hybrid, entrambi progettati per offrire prestazioni elevate, efficienza e comfort. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it