Sarà disponibile in streaming il 30 luglio su Disney+ in Italia in collaborazione con Sony Music Vision Columbia Records e Live Nation ed è diretto da Miley Cyrus

Preparati a vivere un'esperienza coinvolgente con "Miley Cyrus: Something Beautiful", il film che celebra l'ultimo album della star. Disponibile in streaming dal 30 luglio su Disney+ Italia, grazie alla collaborazione di Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation, questa pellicola ti porterà dietro le quinte del mondo di Miley Cyrus. Non perdere l’occasione di scoprire un lato più intimo e autentico della celebre artista!

R oma, 2 lug. (askanews) – Si intitola “Miley Cyrus: Something Beautiful”, il film che accompagna l’ultimo album della cantante, e che sarà disponibile in streaming il 30 luglio su Disney+ in Italia. Leggi anche › Miley Cyrus, quel dolore fortissimo per la rottura della cisti ovarica (prima del concerto) Dopo essere stata premiata come Disney Legend, lanciata molti anni fa dal personaggio di Miley StewartHannah Montana nella serie televisiva di Disney Channel “Hannah Montana”, Miley Cyrus continua il suo rapporto di lunga data con Disney, collaborando ancora una volta per quest’opera pop, con tredici nuove canzoni originali tratte dal visual album “Something Beautiful”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sarà disponibile in streaming il 30 luglio su Disney+ in Italia in collaborazione con Sony Music Vision, Columbia Records e Live Nation, ed è diretto da Miley Cyrus.

In questa notizia si parla di: sarà - disponibile - streaming - luglio

Gemini, Ora Sarà Disponibile Per Smartwatch E Auto: Che Cosa Ha In Mente Google? - Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, si espande ora a smartwatch e auto, promettendo di rivoluzionare la comunicazione e la gestione delle app.

? Roma, 2 lug. (askanews) - Si intitola "Miley Cyrus: Something Beautiful", il film che accompagna l'ultimo album della cantante, e che sarà disponibile in streaming il 30 luglio su Disney+ in Italia. Dopo essere stata premiata come Disney Legend, lanciata m Vai su Facebook

Alessia, da venerdì 4 luglio 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale il nuovo singolo 'Un pezzo che fa' Vai su X

“Diciannove”: il film di Giovanni Tortorici sarà da venerdì 4 luglio su MUBI in esclusiva streaming; DISNEY+. MILEY CYRUS: SOMETHING BEAUTIFUL, DAL 30 LUGLIO IN STREAMING; I film da vedere in streaming a luglio.