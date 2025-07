Sapio Colombo | Con Baywater entrati da leader in mercato ossigenoterapia Uk

Sapio Colombo fa un passo da gigante nel mercato dell'ossigenoterapia nel Regno Unito, entrando tramite l'acquisizione di Baywater, il leader con oltre il 50% di quota di mercato. Questa strategia rappresenta un'occasione unica e rara, un vero e proprio ingresso dalla porta principale in un settore in forte crescita e importanza. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il panorama delle cure domiciliari nel Regno Unito, aprendo nuove prospettive di sviluppo per l’azienda italiana.

Un nuovo passo nel percorso di crescita internazionale di Sapio L’accordo per l’acquisizione di Baywater Healthcare UK Limited segna molto più di un’espansione geografica: è l’inizio di un’integrazione strategica e valoriale tra due realtà che condividono la Vai su Facebook

