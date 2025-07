Quando iniziano i saldi estivi 2025 a Milano e in Lombardia | il calendario ufficiale

Preparatevi a fare shopping sfrenato: i saldi estivi 2025 a Milano e in Lombardia partiranno sabato 5 luglio, portando sconti irresistibili e occasioni da non perdere. La durata? Massimo 60 giorni, fino al 2 settembre, per permettervi di approfittare al meglio delle offerte stagionali. Non lasciatevi scappare queste opportunità, il momento perfetto per rinnovare il guardaroba è alle porte!

Sabato 5 luglio 2025 inizieranno i saldi estivi a Milano e in Lombardia. Dureranno per un massimo di 60 giorni, fino al prossimo 2 settembre.

