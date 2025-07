Juve-Vlahovic è braccio di ferro | Dusan pronto anche a stare un anno fuori rosa Comolli prova a mediare

Nel cuore delle trattative tra Juve e Vlahovic si fa strada una sfida di nervi: il serbo, deciso a lasciare a zero nel 2026, è pronto anche a stare un anno fuori rosa. Comolli tenta di mediare, sperando di trovare un’intesa che possa accontentare tutti. Una partita di braccio di ferro che potrebbe cambiare le sorti del futuro bianconero, con il mondo del calcio che osserva attentamente questa intrigante manovra.

Il serbo, reduce dal flop al Mondiale per club, punta ad andare via a zero nel 2026, ma rischia di non giocare. Si cerca un accordo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve-Vlahovic, è braccio di ferro: Dusan pronto anche a stare un anno fuori rosa. Comolli prova a mediare

