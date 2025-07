Anna Tatangelo esce allo scoperto con il fidanzato calciatore | beccati insieme niente crisi!

Anna Tatangelo torna a far parlare di sé, ma questa volta con un sorriso e tanta dolcezza: la cantante è stata paparazzata mano nella mano con il suo fidanzato, ex calciatore Giacomo Buttaroni, all’ingresso di una clinica romana. Nessuna crisi, solo amore e felicità in vista della seconda maternità. Un racconto di rinascita e serenità che dimostra come il cuore possa sempre trovare la sua strada. La loro storia continua più forte che mai...

Anna Tatangelo torna al centro del gossip e lo fa nel modo più dolce possibile: mano nella mano con Giacomo Buttaroni, il compagno ed ex calciatore che presto la renderà mamma per la seconda volta. I due sono stati fotografati all’ingresso della clinica Mater Dei, nel cuore dei Parioli a Roma, e le immagini pubblicate dal settimanale Oggi non lasciano spazio a dubbi: tra Anna e Giacomo non c’è alcuna crisi, anzi. Dopo mesi di silenzi e indiscrezioni, la cantante sembra finalmente pronta a vivere la sua storia alla luce del sole, smentendo con un gesto le voci di rottura che circolavano negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Anna Tatangelo esce allo scoperto con il fidanzato calciatore: beccati insieme, niente crisi!

